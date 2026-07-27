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06:13, 27 июля 2026 (обновлено: 06:15, 27 июля 2026)Бывший СССР

Желающие попасть в Россию эстонцы столкнулись с проблемой

Посольство: КПП в Нарве не вмещает желающих попасть в Россию эстонцев
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Степанов / РИА Новости

На контрольно-пропускном пункте в городе Нарва образовывается очередь из желающих попасть в Россию эстонцев. Об этом сообщил временный поверенный в делах в Таллине Камран Абилов в интервью РИА Новости.

«В настоящее время в районе Нарвы ежедневное число желающих пересечь границу превышает пропускную способность эстонского КПП», — рассказал он.

При этом, по словам Абилова, эстонские власти в ответ на критику на многочасовые очереди рекомендуют гражданам воздержаться от поездок в Россию.

Ранее в июне туристы из Эстонии назвали новые правила работы погранпункта в Нарве издевательством. Сообщалось, что власти прибалтийской страны сократили работу пешеходного сегмента «Нарва-1» на четыре часа. С 15 июня пропуск людей с эстонской стороны теперь осуществляется ежедневно с 7:00 до 19:00 по московскому времени.

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