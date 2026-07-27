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06:33, 27 июля 2026Наука и техника

В России оценили «Уран» «Ярослава Мудрого»

«Красная звезда»: Ракетный комплекс «Уран» поражает цели на дальности 130 километров
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости / Министерство обороны РФ

Противокорабельный ракетный комплекс «Уран», который несет сторожевой корабль проекта 11540 «Ярослав Мудрый», способен поражать цели на дальности до 130 километров. Вооружение корабля оценила «Красная звезда».

Автор отметил, что арсенал сторожевого корабля позволяет поражать воздушные, надводные и подводные цели. «Главный ударный аргумент — противокорабельный ракетный комплекс "Уран". Его крылатые ракеты идут к цели на сверхмалой высоте, буквально в нескольких метрах от гребня волны, оставаясь невидимыми для радаров противника до самого последнего момента», — говорится в материале.

Как пишет издание, один залп комплекса может уничтожить корабль противника. «Ярослав Мудрый» несет 16 крылатых ракет Х-35 комплекса «Уран».

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