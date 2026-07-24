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04:02, 24 июля 2026Наука и техника

В США рассказали о стратегической миссии «Адмирала Нахимова»

SlashGear: «Адмирал Нахимов» обеспечит безопасность подлодок с ядерными ракетами
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Олег Ласточкин / РИА Новости

Тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРКР) «Адмирал Нахимов» после возвращения в строй будет обеспечивать безопасность атомных подводных лодок с ядерными ракетами. О стратегической миссии корабля рассказало американское издание SlashGear.

Отмечается, что ТАРКР возглавит Северный флот России, который, в частности, обеспечивает безопасность подлодок с баллистическими ракетами.

«Корабль, обладающий скоростью "Адмирала Нахимова", практически неограниченной дальностью хода, а также возможностями противовоздушной и противокорабельной обороны дальнего действия, призван усилить эту оборону», — говорится в материале.

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В июне издание Military Watch Magazine писало, что «Адмирал Нахимов» может обогнать все крупные корабли Военно-морских сил США. Тяжелый крейсер развивает скорость около 59 километров в час.

В том же месяце обозреватель 19FortyFive Стив Балестриери заявил, что после модернизации российский ТАРКР можно считать совершенно новым кораблем. «Адмирал Кузнецов» сможет нести современные ракеты «Калибр» и «Циркон».

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