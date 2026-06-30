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12:05, 30 июня 2026Наука и техника

На Западе рассказали об «обгоняющем» ВМС США российском корабле

MWM: Российский крейсер «Адмирал Нахимов» может обогнать все крупные корабли ВМС США
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Олег Ласточкин / РИА Новости

Российский тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» может обогнать все крупные корабли Военно-морских сил (ВМС) США. Об этом рассказывает Military Watch Magazine (MWM).

Западный журнал называет «Адмирала Нахимова» самым грозным кораблем Военно-морского флота России, а его модернизацию — самой масштабной в новейшей российской истории. По данным издания, обновление крейсера, получившего новые двигатели, вооружение, боевые системы и датчики, обеспечит его боеготовность на ближайшие десятилетия.

MWM обращает внимание на часто упускаемую особенность крейсеров проекта «Орлан» (Kirov), к которым относится «Адмирал Нахимов», — их скорость. По данным журнала, крейсеры проекта «Орлан» на сегодня являются самыми быстрыми крупными боевыми кораблями в мире.

«Крейсеры типа Kirov являются самыми тяжелыми надводными боевыми кораблями в мире, их водоизмещение составляет 28 000 тонн, по сравнению с всего 10 000 тоннами у самых мощных надводных боевых кораблей НАТО — эсминцев класса Arleigh Burke. Это делает скорость крейсеров еще более выдающейся: максимальная скорость кораблей составляет около 32 узлов (59 километров в час — прим. «Ленты.ру»), что позволяет им с легкостью обгонять все действующие крейсеры, эсминцы, фрегаты, десантные корабли и авианосцы, эксплуатируемые ВМС США и другими силами НАТО», — говорится в публикации.

Журнал подчеркивает, что своими уникальными особенностями российский корабль обязан паре ядерных реакторов КН-3, обеспечивающих работу двигательной установки крейсера. «Скорость является важным фактором живучести в бою, позволяя крейсерам быстро менять позицию, что усложняет наведение противника, сокращает время, проведенное в зонах боевых действий, и позволяет изменять траекторию стрельбы после запуска ракет большой дальности», — пишет издание.

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Ранее MWM заметил, что «Адмирал Нахимов» по вооружению, живучести и автономности превосходит американский эсминец типа Zumwalt.

Также в июне американское издание 19FortyFive заметило, что тяжелые атомные ракетные крейсеры проекта «Орлан», которые остаются в составе Военно-морского флота России (к ним относится «Адмирал Нахимов»), — это крепость в группировке надводных кораблей.

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