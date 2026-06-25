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12:14, 25 июня 2026Наука и техника

Российский «Адмирал Нахимов» превзошел американский «Зумвальт»

MWM: Российский крейсер «Адмирал Нахимов» превосходит американский Zumwalt
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Олег Ласточкин / РИА Новости

Российский тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» по вооружению, живучести и автономности превосходит американский эсминец типа Zumwalt (Зумвальт), считает Military Watch Magazine (MWM).

Западный журнал напоминает, что «Адмирал Нахимов» значительно крупнее Zumwalt и предназначен для уничтожения авианосных ударных групп НАТО применением подавляющей ракетной мощи. Задача американского корабля, согласно MWM, другая — высокоавтоматизированные малозаметные эсминцы предназначены для действий в условиях сетецентрических конфликтов, в частности, для нанесения единичных высокоточных ударов.

Преимущества Zumwalt перед «Адмиралом Нахимовым» издание видит в малозаметности и противоракетной обороне.

Журналисты считают обе программы кораблей проблемными. «Тем не менее, они остаются самыми уникальными классами надводных боевых кораблей в военно-морских силах обеих стран», — говорится в публикации.

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Ранее американское издание 19FortyFive заметило, что тяжелые атомные ракетные крейсеры проекта 1144 «Орлан», которые остаются в составе Военно-морского флота России (к ним относится «Адмирал Нахимов»), — это крепость в группировке надводных кораблей.

В декабре 2024 года издание Defense News сообщило, что эсминец Zumwalt стал первым в составе Военно-морских сил США кораблем, который переоборудовали под гиперзвуковые ракеты.

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