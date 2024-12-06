Первый корабль ВМС США переоборудовали под гиперзвуковые ракеты

Эсминец Zumwalt первым в ВМС США переоборудовали под гиперзвуковые ракеты

Эсминец Zumwalt стал первым в составе Военно-морских сил (ВМС) США кораблем, который переоборудовали под гиперзвуковые ракеты. Об этом пишет издание Defense News.

К настоящему времени на корабле, находящемся на верфи в Миссисипи, произведена замена артиллерийской башни на ракетную пусковую установку.

«За последние два десятилетия США разработали несколько типов гиперзвукового оружия, однако недавние испытания, проведенные Россией и Китаем, усилили давление на американских военных, заставив их ускорить его производство», — говорится в публикации.

О прибытии эсминца типа Zumwalt в порт города Паскагула в американском штате Миссисипи для модернизации и перевооружения издание сообщило в сентябре прошлого года.

В мае 2023-го в публикации портала 19FortyFive отмечалось, что гиперзвуковые ракеты, создаваемые в рамках программы Conventional Prompt Strike (CPS), которыми планируют оснастить американские стелс-эсминцы типа Zumwalt, позволят кораблю поражать новые цели.