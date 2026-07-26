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11:54, 26 июля 2026 (обновлено: 11:56, 26 июля 2026)Россия

Восемь автомобилей столкнулись на МКАД

На внутренней стороне МКАД произошло ДТП с участием восьми автомобилей
Алина Черненко

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Восемь автомобилей столкнулись на внутренней стороне 76-го километра МКАД. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Уточняется, что ДТП произошло после развязки с Ленинградским шоссе. На место приехали оперативные службы города. Информации об обстоятельствах аварии и пострадавших пока нет. Движение по внутренней стороне МКАД осуществляется по трем полосам из шести. Водителей попросили учитывать ограничения при планировании поездок.

Ранее в Самарской области произошло ДТП с участием электрички и автомобиля Haval. Его жертвой стал один человек.

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