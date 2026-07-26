Тревел-блогер описал отношение немцев к алкоголю фразой «пьют по расписанию»

Тревел-блогер из Ирландии Тим рассказал о пьющих по расписанию немцах

Путешествующий по миру тревел-блогер Тим, ирландец с русско-армянскими корнями, рассказал о питейной культуре в разных странах. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге «В погоне за необычным» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что в жители Германии пьют по расписанию. «Немецкая пивная культура — это про структуру праздника. Есть время работать — работаешь. Есть время пить — пьешь. Никаких извинений, никакого смущения, никакого "ну ладно, только одну"», — такими фразами описал он отношение немцев к алкоголю.

В России, по мнению Тима, люди пьют, чтобы «сказать правду», а русская питейная культура — это не про алкоголь, а про разрешение быть честным. «Водка снимает броню, которую русский человек носит постоянно — и под которой иногда прячется что-то очень живое», — написал блогер.

В Японии пьют, чтобы на время стать другим человеком, подчеркнул Тим. Уставшие от строгой офисной иерархии, жесткого дресс-кода и контролируемых эмоций работники напиваются вместе с начальниками, а потом все делают вид, что «ничего не было».

«Японская изакая в пятницу вечером — это единственное место, где я понял, зачем люди вообще пьют. Не чтобы забыть. Чтобы вспомнить, кто ты есть без всего лишнего», — заключил путешественник.

Ранее этот же тревел-блогер попробовал завтраки в 15 странах и рассказал о самых запоминающихся. Он признался, что самый честный был в Монголии, а самый красивый — в Израиле.