В небе над Румынией сбили беспилотник третий день подряд

Президент Румынии Дан: F-16 сбил беспилотник в небе над страной третий день подряд

Истребитель F-16 сбил беспилотник, нарушивший воздушное пространство Румынии. Дроны нарушают воздушное пространство страны уже третий день подряд, сообщил президент Румынии Никушор Дан на своей странице в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) в воскресенье, 26 июля.

«Сегодня утром в 10:13 [совпадает с мск] истребитель F-16 ВВС Румынии сбил новый беспилотник над территориальными водами Румынии, в районе Сулина-Чилия», — сообщил глава государства.

В Румынии недавно приняли закон, который дает право сбивать нарушающие воздушное пространство страны беспилотники. НАТО усилила мониторинг воздушного пространства над Румынией и развернула дополнительные системы раннего предупреждения.

В пятницу и субботу, 24 и 25 июля, в небе над Румынией сбили еще по одному беспилотнику. Последний из них пролетал 10 километрах к западу от города Сфынту-Георге (Дельта).