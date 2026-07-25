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10:11, 25 июля 2026 (обновлено: 10:44, 25 июля 2026)Мир

В небе над Румынией сбили беспилотник

Президент Румынии Дан: Истребитель F-16 сбил беспилотник в небе над страной
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: US AIR FORCE / Reuters

Истребитель F-16 сбил беспилотник, нарушивший воздушное пространство Румынии. Об этом сообщил президент страны Никушор Дан в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Сегодня утром в 8:30 в воздушном пространстве Румынии, в 10 километрах к западу от города Сфынту-Георге (Дельта), был сбит новый беспилотник. Беспилотник был сбит румынским пилотом с самолета F-16», — написал президент.

Ранее беспилотник врезался в многоэтажку в румынском городе Галац, находящемся недалеко от границы с Одесской областью. В результате удара по жилому дому загорелась квартира на десятом этаже. Румынский МИД обвинил в случившемся Россию.

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