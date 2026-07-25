Стало известно о предупреждении США в адрес Украины

WSJ: США предостерегли Украину из-за атак в Черном море

США предостерегли Украину из-за атак в Черном море. Об этом стало известно Wall Street Journey.

Как пишет издание, нефтегазовая корпорация Chevron обратилась к Белому дому с просьбой повлиять на атаки украинских войск в Черном море.

«После обсуждений с представителями отрасли администрация [президента США Дональда] Трампа предостерегла Украину от нападений на суда, не принадлежащие России, в Черном море», — сказано в сообщении.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Российская армия поразила более 200 тепловозов, перевозивших вооружение для украинских войск. По его словам, на 90 процентов украинские военные грузы поставляются из европейских стран.