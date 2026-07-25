Нарколог назвала увеличивающее в несколько раз риск тромбоза действие

Нарколог Калюжная: Злоупотребление алкоголем увеличивает риск развития тромбоза

Психиатр-нарколог, основательница «Клиники доктора Калюжной» Марина Калюжная объяснила, почему злоупотреблением алкоголем может спровоцировать тромбоз. В разговоре с «Лентой.ру» она также назвала действие, которое в сочетании со спиртным в несколько раз увеличивает риск этой патологии.

«При регулярном злоупотреблении алкоголем печень, ответственная за расщепление продуктов распада этанола в организме, начинает работать на пределе. Из-за этого нарушается синтез факторов свертывания крови. В результате у человека может развиться склонность к образованию тромбов», — предупредила врач.

Нарколог добавила, что в несколько раз риск тромбоза увеличивает курение в сочетании с алкоголем. По ее словам, никотин сам по себе повреждает сосудистую стенку, а алкоголь усиливает нагрузку на печень. Калюжная уточнила, что сочетание алкоголя и курения может приводить к сосудистым катастрофам даже в молодом возрасте.

Врач добавила, что риск тромбоза возрастает и после запоя. Доктор объяснила, что после длительного употребления алкоголя возникают сильное обезвоживание и состояние, называемое реактивным повышением свертываемости крови, при котором кровь временно густеет, а риск тромбоза у людей с предрасположенностью заметно повышается.

Ранее Калюжная предупредила, что некоторые алкогольные напитки могут провоцировать диарею. По ее словам, чаще всего такой эффект вызывают крепкие напитки, такие как водка или виски.