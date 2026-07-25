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10:33, 25 июля 2026 (обновлено: 11:04, 25 июля 2026)Забота о себеЭксклюзив

Нарколог назвала увеличивающее в несколько раз риск тромбоза действие

Нарколог Калюжная: Злоупотребление алкоголем увеличивает риск развития тромбоза
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Paul Einerhand / Unsplash

Психиатр-нарколог, основательница «Клиники доктора Калюжной» Марина Калюжная объяснила, почему злоупотреблением алкоголем может спровоцировать тромбоз. В разговоре с «Лентой.ру» она также назвала действие, которое в сочетании со спиртным в несколько раз увеличивает риск этой патологии.

«При регулярном злоупотреблении алкоголем печень, ответственная за расщепление продуктов распада этанола в организме, начинает работать на пределе. Из-за этого нарушается синтез факторов свертывания крови. В результате у человека может развиться склонность к образованию тромбов», — предупредила врач.

Нарколог добавила, что в несколько раз риск тромбоза увеличивает курение в сочетании с алкоголем. По ее словам, никотин сам по себе повреждает сосудистую стенку, а алкоголь усиливает нагрузку на печень. Калюжная уточнила, что сочетание алкоголя и курения может приводить к сосудистым катастрофам даже в молодом возрасте.

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Врач добавила, что риск тромбоза возрастает и после запоя. Доктор объяснила, что после длительного употребления алкоголя возникают сильное обезвоживание и состояние, называемое реактивным повышением свертываемости крови, при котором кровь временно густеет, а риск тромбоза у людей с предрасположенностью заметно повышается.

Ранее Калюжная предупредила, что некоторые алкогольные напитки могут провоцировать диарею. По ее словам, чаще всего такой эффект вызывают крепкие напитки, такие как водка или виски.

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