При ударе по выставке под Киевом погиб сотрудник оборонной фирмы Польши

МИД Польши подтвердил смерть сотрудника оборонной фирмы

При ударе по военной выставке под Киевом, на которой демонстрировали беспилотные летательные аппараты (БПЛА) украинского и иностранного производства, погиб сотрудник польской оборонной фирмы. Смерть подтвердил МИД Польши агентству Defence24.

Отмечается, что погибший не является гражданином европейской страны. При этом внешнеполитическое ведомство продолжает оказывать помощь другим посетителям выставки, которые пострадали во время удара. Их точное число не раскрывается.

24 июля стало известно об ударе Вооруженных сил России по оружейной выставке. По данным Минобороны России, на ней присутствовали ведущие разработчики и производители БПЛА.

Руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил, что на выставке находились иностранные делегации. Какие именно, он не уточнил.