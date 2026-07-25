Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:24, 25 июля 2026Бывший СССР

При ударе по выставке под Киевом погиб сотрудник оборонной фирмы Польши

МИД Польши подтвердил смерть сотрудника оборонной фирмы
Мария Винар

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

При ударе по военной выставке под Киевом, на которой демонстрировали беспилотные летательные аппараты (БПЛА) украинского и иностранного производства, погиб сотрудник польской оборонной фирмы. Смерть подтвердил МИД Польши агентству Defence24.

Отмечается, что погибший не является гражданином европейской страны. При этом внешнеполитическое ведомство продолжает оказывать помощь другим посетителям выставки, которые пострадали во время удара. Их точное число не раскрывается.

24 июля стало известно об ударе Вооруженных сил России по оружейной выставке. По данным Минобороны России, на ней присутствовали ведущие разработчики и производители БПЛА.

Руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил, что на выставке находились иностранные делегации. Какие именно, он не уточнил.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Стало известно о предупреждении США в адрес Украины
    Популярный комик помочился в стакан коллеги перед выходом на сцену
    Подорожание бензина в США с начала операции против Ирана оценили
    При ударе по выставке под Киевом погиб сотрудник оборонной фирмы Польши
    В Москве вырос спрос на грибного гида
    Украина обнародовала новые подробности удара по военной выставке под Киевом
    Чемпионат России по легкой атлетике приостановлен из-за атаки БПЛА ВСУ
    Внешность 77-летней Пугачевой на фестивале в Юрмале вызвала споры в сети
    Сотрудник спецслужб Украины ликвидирован в результате удара ВС России
    Нарколог назвала увеличивающее в несколько раз риск тромбоза действие
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok