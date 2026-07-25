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11:32, 25 июля 2026 (обновлено: 11:55, 25 июля 2026)Интернет и СМИ

Популярный комик помочился в стакан коллеги перед выходом на сцену

Австралийский комик Хьюз признался, что помочился в стакан коллеги перед выходом на сцену
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Brendon Thorne / Getty Images

Популярный австралийский комик Дэйв Хьюз признался, что однажды помочился в стакан коллеги перед выходом на сцену. Об этом он заявил в эфире радиостанции Nova 96.9, передает Daily Mail.

Комик уточнил, что инцидент произошел в 2022 году на Мельбурнском международном фестивале комедии. «За кулисами не было туалета. Чтобы попасть в уборную, нужно было пройти через 300 человек. До начала шоу оставалась минута, а мне очень нужно было в туалет! Я увидел стакан и помочился в него. Я был один, никто меня не видел», — рассказал Хьюз.

После этого ему пришлось идти сквозь толпу до туалета, чтобы вылить содержимое стакана. По пути поклонники останавливали его и просили сделать совместное фото. «Люди делали селфи со мной, пока я держал в руках стакан с собственной мочой!» — вспомнил Хьюз. В итоге комик дошел до уборной, а позднее он узнал, что стакан принадлежал другому комику.

Ранее известный стендап-комик Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавший из России, пожаловался на туалеты в Испании. Он назвал уборные в этой стране супермаленькими.

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