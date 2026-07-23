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17:23, 23 июля 2026 (обновлено: 17:27, 23 июля 2026)Интернет и СМИ

Уехавший из России комик пожаловался на туалеты в Европе

Уехавший в Испанию комик Белый пожаловался на маленькие туалеты в европейских кафе
Маргарита Щигарева

Фото: Беляков Сергей / PhotoXPress.ru / Legion-Media

Известный стендап-комик Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавший из России и живущий в Испании, пожаловался на туалеты в этой европейской стране. На эту тему он высказался в проекте «Давайте вместе сделаем шоу», выпуск опубликован на YouTube.

По словам Белого, ему нравится в Европе практически все, кроме общественных уборных. «Я уже за три года [жизни в эмиграции] вообще все простил, все, из-за чего я первый год напрягался, кроме вот этих супермаленьких туалетов в кафе, особенно в Испании. Я один раз зашел в туалет, он был настолько маленький, что там все включилось», — заявил юморист.

Ранее Белый назвал разницу между европейцами и эмигрантами из СНГ. По его мнению, жители Европы менее заинтересованы в карьерном росте и достижениях, чем выходцы из стран бывшего СССР.

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