Покинувший Россию комик назвал разницу между европейцами и эмигрантами из СНГ

Белый: Европейцы менее заинтересованы в карьерном росте, чем эмигранты из СНГ

Известный стендап-комик Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), покинувший Россию и живущий в Испании, назвал разницу между европейцами и эмигрантами из СНГ. В ходе беседы со зрителями, видео которой доступно на YouTube, он выразил мнение, что жители Европы менее заинтересованы в карьерном росте и достижениях, чем выходцы из стран постсоветского пространства.

По словам Белого, эмигрантов из России и других стран СНГ отличает желание добиться успеха в кратчайшие сроки. «[Нам] надо приехать и сразу заработать, купить тачку, квартиру. А есть ощущение, что здесь в Европе люди, если куда-то устроились, они могут прям десятилетиями работать и их все устраивает», — сказал юморист.

Ранее комик признался, что его удивляют рассказы людей, которые вернулись в Россию после эмиграции и хвалят ее. Белый назвал аргументы, которые приводят бывшие эмигранты, «фантастическими приколами» и добавил, что не понимает их.

Перед этим он пошутил про одну особенность в Европе. Белый отметил, что в Германии трудно попасть на прием к врачу.