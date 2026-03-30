11:12, 30 марта 2026Интернет и СМИ

Живущий в Европе комик-иноагент удивился рассказам вернувшихся в Россию людей

Комик Белый удивился рассказам людей, которые вернулись в Россию и хвалят ее
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Макарена / YouTube

Живущий в Европе стендап-комик Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) заявил, что его удивляют рассказы людей, которые вернулись в Россию после эмиграции и хвалят ее. На эту тему он высказался, общаясь со зрителями в Берлине, видео опубликовано на YouTube.

Белый спросил зрителей, не раздражают ли их видео, в которых релоканты, вернувшиеся в Россию, называют преимущества жизни на родине. Комик признался, что не понимает такие ролики, и назвал аргументы, которые приводят их авторы, «фантастическими приколами».

В частности, юморист отметил, что некоторые из вернувшихся людей радуются тому, что в России говорят по-русски. В то же время, по его словам, в крупных европейских городах, таких как Берлин или Барселона, довольно часто можно услышать русскую речь.

«"Тут (в России — прим. «Ленты.Ру») магазины работают 24 часа". Это тоже странно подается. Я сначала думал: "Да, действительно, в России в три часа ночи можно заказать доставку". А потом сижу и такой: "А я вообще хоть раз в три часа ночи какую-то доставку заказывал?" Ни разу ничего не заказывал!» — заявил Белый.

Ранее сообщалось, что комик ответил на критику из-за его шутки про женщин, которые отказывают мужчинам в сексе после свидания. Белый назвал свои слова, возмутившие зрителей, ахинеей.

