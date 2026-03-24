20:03, 24 марта 2026Интернет и СМИ

Комик-иноагент покаялся за возмутившую зрителей шутку о женщинах

Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: @ruslan_belyy_

Популярный российский стендап-комик Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) назвал глупой свою шутку, в которой она высмеял женщин, отказывающих мужчинам в сексе после свидания. Ролик об этом он разместил в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Я готов сделать заявление, что это была очень глупо сформулированная мысль. Это прям ахинея с моей стороны. (...) Мысль глупейшая, может быть, местами даже оскорбительная», — покаялся юморист за возмутившую зрителей шутку.

Шутка Белого о женщинах прозвучала в проекте «Давайте вместе сделаем шоу», который он ведет вместе с комиками Славой Комиссаренко и Сергеем Детковым. В ней юморист заявил, что узнал о существовании Telegram-канала, в котором девушки публикуют данные мужчин, от которых они терпели абьюз и насилие.

«Молодым мужикам холостым надо такой же Telegram-канал сделать с женщинами, которые не дают», — пошутил юморист. Комиссаренко и Детков не поддержали его идею, в комментариях на YouTube многие зрители тоже раскритиковали юмориста.

Ранее Белый поиронизировал над одним недостатком Европы. Он заявил, что там в квартирах «годами ничего не чинят».

