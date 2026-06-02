Назван российский регион с самыми дешевыми огурцами

РИА Новости: Самые дешевые огурцы в апреле были в Дагестане

В апреле этого года самые дешевые огурцы были в Дагестане, в этом регионе популярные овощи продавались в рознице в среднем по 122 рубля за килограмм. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проанализированные статистические данные.

На второй строчке рейтинга расположилась Костромская область. Там килограмм огурцов в апреле можно было приобрести в среднем за 155 рублей. В Мордовии, Ульяновской области и Калмыкии показатель составил 158 рублей.

В топ-5 регионов с самыми доступными ценами на огурцы также попали Нижегородская и Кировская области. В этих регионах килограмм популярных овощей в разгар весны продавался в среднем по 160 рублей. В Севастополе средняя розничная стоимость огурцов составила 165 рублей.

Пик подорожания этих овощей в России пришелся на начало этого года. По итогам января средняя розничная цена огурцов на внутреннем рынке увеличилась почти на треть. Аналитики «Руспродсоюза» объясняли подобную динамику в том числе увеличившимися издержками производителей, включая затраты на освещение и обогрев теплиц. К лету, прогнозировали в организации, ситуация с ценами на эти овощи стабилизируется на фоне увеличения предложения.