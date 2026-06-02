Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:07, 2 июня 2026Экономика

Назван российский регион с самыми дешевыми огурцами

РИА Новости: Самые дешевые огурцы в апреле были в Дагестане
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: mcherevan / Shutterstock / Fotodom

В апреле этого года самые дешевые огурцы были в Дагестане, в этом регионе популярные овощи продавались в рознице в среднем по 122 рубля за килограмм. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проанализированные статистические данные.

На второй строчке рейтинга расположилась Костромская область. Там килограмм огурцов в апреле можно было приобрести в среднем за 155 рублей. В Мордовии, Ульяновской области и Калмыкии показатель составил 158 рублей.

В топ-5 регионов с самыми доступными ценами на огурцы также попали Нижегородская и Кировская области. В этих регионах килограмм популярных овощей в разгар весны продавался в среднем по 160 рублей. В Севастополе средняя розничная стоимость огурцов составила 165 рублей.

Пик подорожания этих овощей в России пришелся на начало этого года. По итогам января средняя розничная цена огурцов на внутреннем рынке увеличилась почти на треть. Аналитики «Руспродсоюза» объясняли подобную динамику в том числе увеличившимися издержками производителей, включая затраты на освещение и обогрев теплиц. К лету, прогнозировали в организации, ситуация с ценами на эти овощи стабилизируется на фоне увеличения предложения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Объявлено о массированном ударе возмездия по Украине

    Детская болезнь оставила мужчину без сперматозоидов

    В Турции объяснили участившиеся ДТП с российскими туристами

    Союзник России обсудил с ЕС предотвращение обхода санкций

    Россиянам назвали сроки прекращения дождей

    Водителей захотели принудительно лечить за опасное нарушение правил

    Российский «Терминатор» стал «Спиридоном»

    Крупнейшая операция по шпионажу в России сорвана

    Лимит дохода самозанятых предложили повышать ежегодно

    Вучич рассказал о планах после окончания президентских полномочий

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok