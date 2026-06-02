Зеленский прокомментировал массированный удар возмездия по Украине

Зеленский: Россия выпустила по Украине более 600 дронов

Основной удар Вооруженных сил (ВС) России пришелся по Киеву. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал массированный удар возмездия в Telegram.

«Под ударами также оказались Киевская, Николаевская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Черниговская и Хмельницкая области», — написал он.

По словам Зеленского, в ночь на 2 июня Россия выпустила более 600 дронов и 73 ракеты. Политик вновь обратился к США с просьбой поставить ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot.

В Минобороны России сообщили, что в ночь на 2 июня Москва нанесла по Украине удар возмездия. Сообщается, что целями стали объекты военно-промышленного комплекса в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске.