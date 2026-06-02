Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:30, 2 июня 2026Забота о себе

Раскрыт единственный рабочий способ профилактики проблем со спиной

Травматолог Монтеро назвала движение единственным способом профилактики проблем со спиной
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Jelena Zelen / Shutterstock / Fotodom

Травматолог Инес Монтеро заявила, что существует только один рабочий способ профилактики проблем со спиной. Ее рекомендацию приводит издание HuffPost.

По словам Монтеро, зачастую для профилактики проблем со спиной советуют следить за осанкой, избегать резких движений и купить эргономичное кресло. «Послушайте внимательно: большинство пациентов с хроническими болями в спине, которых я осматриваю, следуют этим рекомендациям в точности», — отметила доктор.

Материалы по теме:
«Страшное дело, что происходит» Коронавирус превратил врачей с телевидения в знаменитостей. Почему россияне верят каждому их слову?
«Страшное дело, что происходит»Коронавирус превратил врачей с телевидения в знаменитостей. Почему россияне верят каждому их слову?
5 января 2021
Передачу Малышевой смотрят миллионы. Что будет, если питаться по ее заветам? Мы проверили и пожалели
Передачу Малышевой смотрят миллионы.Что будет, если питаться по ее заветам? Мы проверили и пожалели
4 июля 2022
Инфаркт, переломы, отравления, остановка сердца. Все о том, как правильно оказать первую помощь до приезда врачей
Инфаркт, переломы, отравления, остановка сердца.Все о том, как правильно оказать первую помощь до приезда врачей
22 декабря 2022

Единственным работающим методом предотвратить дискомфорт в спине она назвала регулярное движение. Когда человек находится в одном положении на протяжении долгого времени, происходит разрушение позвоночника. «Это как оставить машину на стоянке на годы. Что происходит? Двигатель ржавеет, шины изнашиваются. Прощай, мобильность», — пояснила Монтеро.

В связи с этим сспециалист посоветовала, если человек много времени проводит сидя, вставать каждые 30 минут, чтобы сделать несколько упражнений на растяжку. Кроме того, пользу спине принесут прогулки, добавила она.

Ранее травматолог Татьяна Ангельчева рассказала, как сохранить здоровье суставов после 50 лет. Людям этого возраста она посоветовала заняться плаванием.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия нанесла массированный удар возмездия по Украине. ВСУ нечем сбивать ракеты, Зеленский выступил с заявлением

    В России заявили о самом сильном ударе по Киеву с начала СВО

    В России спрогнозировали борьбу за «выздоровление» Украины после завершения СВО

    Звезда «Терминатора» пожалела о съемках в фильме

    Раскрыт единственный рабочий способ профилактики проблем со спиной

    В ВСУ заявили о дефиците ракет ПВО после ночного удара армии России

    Нашествию комаров в России нашли объяснение

    Рабочие погубили работника автосалона во время уборки строительного мусора

    Раскрыто неожиданное влияние алкоголя на риск развития рака

    Россиянам назвали страны для пляжного отдыха с турами до 100 тысяч рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok