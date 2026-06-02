Пашинян высказался о разговоре с Путиным

12:12, 2 июня 2026

Пашинян назвал продуктивным разговор с Путиным и пообещал приехать на встречу ЕАЭС
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vahram Baghdasaryan / Photolure / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал продуктивным телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным 1 июня. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом «Известий», видео опубликовано в Telegram-канале политика.

«С президентом России мы разговаривали, я поблагодарил за звонок. Он позвонил, чтобы поздравить с днем рождения. Мы поговорили о делах, и у нас состоялся позитивный разговор», — высказался армянский премьер.

Пашинян прокомментировал во время предвыборного мероприятия телефонный разговор с Путиным, а также пообещал приехать на встречу глав государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Политик отдельно прокомментировал введенные Россельхознадзором фитосанитарные ограничения на ввоз продукции из Армении и назвал лучшим шагом отказ от всяких ограничительных мер в отношении Еревана. По его словам, данный вопрос в настоящее время приобрел политическую окраску.

Ранее Пашинян во время телефонного разговора поблагодарил Путина за поздравление с днем рождения и за взвешенные позиции Москвы. Они также договорились продолжить обсуждения в формате встречи при ближайшем удобном случае.

