Ущерб по делу немецкого поставщика Rolls-Royce богатым россиянам превысил миллиард рублей

ТАСС: Ущерб за аферу с поставкой Rolls-Royce немца Медведева превысил 1 млрд рублей

Ущерб по делу немецкого поставщика Rolls-Royce Илана Медведева богатым россиянам превысил один миллиард рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

По его словам, материальный ущерб по уголовному делу в отношении гражданина Германии Медведева, подозреваемого в мошенничестве с покупкой и доставкой люксовых автомобилей из Европы в Россию, в настоящее время составляет более одного миллиарда рублей. Источник отметил, что общий размер ущерба и количество потерпевших в данный момент устанавливается и может увеличиться.

Ранее сообщалось о задержании Медведева.

Возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве. Обманутых покупателей много, среди них партнеры по гольф-клубу, официальные дилеры Rolls-Royce и других автомобильных брендов.