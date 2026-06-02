Силовые структуры
12:57, 2 июня 2026

Ущерб по делу немецкого поставщика Rolls-Royce богатым россиянам превысил миллиард рублей

Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Peter Cziborra / Reuters

Ущерб по делу немецкого поставщика Rolls-Royce Илана Медведева богатым россиянам превысил один миллиард рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

По его словам, материальный ущерб по уголовному делу в отношении гражданина Германии Медведева, подозреваемого в мошенничестве с покупкой и доставкой люксовых автомобилей из Европы в Россию, в настоящее время составляет более одного миллиарда рублей. Источник отметил, что общий размер ущерба и количество потерпевших в данный момент устанавливается и может увеличиться.

Ранее сообщалось о задержании Медведева.

Возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве. Обманутых покупателей много, среди них партнеры по гольф-клубу, официальные дилеры Rolls-Royce и других автомобильных брендов.

