13:50, 2 июня 2026РоссияЭксклюзив

В России высказались о поручении Зеленского прекратить боевые действия до зимы

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кристина Соловьёва / РИА Новости

Боевые действия могут завершиться до зимы, если Запад прекратит давление на Киев, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат высказался о поручении президента Украины Владимира Зеленского к украинским военным и чиновникам.

«Это может быть решено в эти сроки. При условии того, что давление с Запада на Зеленского, рассчитанное на продолжение конфликта вплоть до последнего украинца, как они говорят, прекратится», — заметил Чепа.

Ранее стало известно, что Зеленский поручил прекратить боевые действия до зимы. Об этом заявил глава его офиса Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). По его словам, данная цель является своевременной, продуманной и реалистичной.

Буданов также сообщил, что американская делегация посетит Киев и Москву. Он отметил, что визиты планируются в ближайшее время.

