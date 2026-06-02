Чепа: Боевые действия могут завершиться до зимы, если Запад прекратит давление на Киев

Боевые действия могут завершиться до зимы, если Запад прекратит давление на Киев, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат высказался о поручении президента Украины Владимира Зеленского к украинским военным и чиновникам.

«Это может быть решено в эти сроки. При условии того, что давление с Запада на Зеленского, рассчитанное на продолжение конфликта вплоть до последнего украинца, как они говорят, прекратится», — заметил Чепа.

Ранее стало известно, что Зеленский поручил прекратить боевые действия до зимы. Об этом заявил глава его офиса Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). По его словам, данная цель является своевременной, продуманной и реалистичной.

Буданов также сообщил, что американская делегация посетит Киев и Москву. Он отметил, что визиты планируются в ближайшее время.