Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:47, 2 июня 2026Россия

В Минобороны раскрыли детали о пораженных в результате удара возмездия объектах в Киеве

МО РФ: В результате удара возмездия в Киеве поражены 10 предприятий военного назначения
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

В результате массированного удара возмездия в Киеве поражены 10 предприятий военного назначения. Детали атаки раскрыли в Министерстве обороны России (МО РФ).

Речь идет о 10 предприятиях, которые выпускали в столице Украины продукцию военного назначения, в том числе ударные беспилотники. В их числе — объединение «Абрис ПТ», предприятие радиоэлектронной промышленности «Специальное КБ «Спектр», АО «Завод Маяк» и государственная компания «УкрСпецэкспорт».

Кроме того, в Киеве поражены три территориальных центра комплектования (ТЦК) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Удары наносились по предприятиям оборонно-промышленного комплекса, объектам топливной и транспортной инфраструктуры и военным аэродромам в других городах Украины — Запорожье, Харькове и Днепропетровске, а также в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях..

Как уточнили в оборонном ведомстве, массированный удар был нанесен с применением высокоточного оружия большой дальности воздушного, наземного, морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами и ударными беспилотниками в ответ на террористический акт киевского режима в колледже в городе Старобельске Луганской Народной Республики.

В частности, атаке подвергся авиазавод «Мотор Сич» в Запорожье. Кроме того, в Днепропетровской области поражено предприятие компании Fire Point, выпускавшее комплектующие для ударных беспилотников большой дальности и ракетного вооружения, а также логистический центр. Под удар попали Харьковское государственное авиационное предприятие и Шосткинский завод «Звезда».

Ранее сообщалось, что удар возмездия по Украине был нанесен после заявления президента России Владимира Путина о неотвратимом наказании за атаку на колледж в ЛНР. Военные эксперты назвали атаку самой серьезной с начала СВО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «СВО можно завершить до конца суток». Москва и Киев комментируют очередной массированный удар по городам Украины

    Самолет-разведчик страны НАТО заметили у границы России

    Стал известен богатый владелец «грудастого» дома в Подмосковье

    Житель Франции решил переехать в Карелию ради любви

    Минобороны рассказало о перехватывающих Hornet «Соколах»

    Ведущая экономика Европы стала слишком дорогой для бизнеса

    Россияне стали покупать меньше цветов

    Россия ограничила ввоз еще нескольких видов продовольствия из Армении

    Стилист Рогов назвал наряд Бейонсе на Met Gala колхозным

    Собчак ответила попросившей проверить ее интервью на пропаганду ЛГБТ Мизулиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok