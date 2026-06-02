Мадьяр назвал условие для начала переговоров по вступлению Украины в ЕС

Украина должна решить вопрос прав венгерского нацменьшинства для начала переговоров о вступлении в Европейский союз (ЕС). Такое условие назвал премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, передает Bloomberg.

В частности, он выразил надежду, что сторонам удастся завершить на этой неделе «технические» переговоры с Киевом по этому вопросу.

«Наше основное ожидание — прояснить права венгерского меньшинства, его культурные, языковые и другие права. Это действительно является предварительным условием. Но я ожидаю и надеюсь, что соглашение близко и мы сможем начать новую главу в отношениях между Украиной и Венгрией», — отметил глава венгерского правительства.

18 мая глава МИД Венгрии Анита Орбан поговорила по телефону с украинским коллегой Андреем Сибигой. В ходе беседы стороны договорились создать рабочие группы, касающиеся прав венгерского нацменьшинства в Закарпатье.