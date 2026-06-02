В России раскрыли назначение конфискованных Финляндией миллионов евро

Депутат Журова допустила конфискацию Финляндией денег РФ, предназначенных для инвалидов

Финляндия могла конфисковать предназначенные для детей-инвалидов средства, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Так в беседе с «Лентой.ру» в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) депутат отреагировала на информацию о том, что управление по взысканию долгов европейской страны конфисковало деньги России на сумму около четырех миллионов евро, которые планировалось направить на развитие приграничных районов.

«На самом деле я занималась этим проектом по приграничному сотрудничеству. Там не было такого, что финансировали только мы или только Финляндия. Финансирование шло от двух стран. В этом и был весь смысл этого проекта, что часть наша, часть их. Даже когда какой-то проект презентовали и говорили, что это за деньги Европы, мы говорили, что все проекты по приграничному сотрудничеству были с софинансированием. Это был действительно важный совместный проект», — рассказала Журова.

Депутат сообщила, что проекты были разной направленности, в том числе экологической и культурной. Она добавила, что после прекращения сотрудничества Россия самостоятельно завершила некоторые из них уже за счет собственных средств.

«Видимо, в этом фонде оставались деньги. Там, кстати, был один проект по детям-инвалидам. Мы свою часть в него вложили, а финны уже не дали денег. Интересно, деньги с детей они забрали? Хорошо было бы понять, на какие проекты должны были пойти эти средства. Боюсь, что могут быть такие гуманитарные проекты», — заключила Журова.

Ранее стало известно, что управление по взысканию долгов Финляндии конфисковало российские средства на сумму около четырех миллионов евро. Отмечается, что Москва перевела 3,7 миллиона евро финским властям в рамках программы приграничного сотрудничества Евросоюза. Эти деньги планировалось направить на развитие приграничных районов.

Указанные деньги Россия переводила еще до начала военных действий на территории Украины, после чего программу свернули. Средства остались на балансе финских властей.

