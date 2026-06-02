16:05, 2 июня 2026

Финляндия конфисковала российские деньги

Вячеслав Агапов

Фото: Lehtikuva / Heikki Saukkomaa via Reuters

Управление по взысканию долгов Финляндии конфисковало российские средства на сумму около четырех миллионов евро. Об этом сообщает местная телерадиокомпания Yle

По данным ведомства, Россия перевела 3,7 миллиона евро финским властям в рамках программы приграничного сотрудничества Евросоюза. Эти деньги планировалось направить на развитие приграничных районов.

«Управление по взысканию долгов... конфисковало российское имущество на сумму почти 4 миллиона евро... Заявителем, как и ранее, выступили украинская государственная энергетическая компания "Нафтогаз" и ее дочерние предприятия», — пояснили в ведомстве.

Указанные деньги Россия переводила еще до начала военных действий на территории Украины, после чего программу свернули. Средства остались на балансе финских властей.

Как стало известно ранее, с апреля прошлого года в регионах Финляндии, соседствующих с Россией, обанкротились 315 компаний.
Наибольшее число закрытий зарегистрировано в сфере гостинично-ресторанного бизнеса и строительства. Также в некоторых регионах особо пострадали секторы недвижимости, оптовой и розничной торговли, строительства и административных и вспомогательных услуг.

