Экономика
08:44, 7 апреля 2026

Сотни финских компаний обанкротились в граничащих с Россией регионах

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

С апреля прошлого года в регионах Финляндии, соседствующих с Россией, обанкротились 315 компаний. Об этом свидетельствует анализ РИА Новости данных портала Konkurssilista.

Наибольшее число закрытий зарегистрировано в сфере гостинично-ресторанного бизнеса и строительства. Также в некоторых регионах особо пострадали секторы недвижимости, оптовой и розничной торговли, строительства и административных и вспомогательных услуг.

Уточняется, что в Северной Остроботнии обанкротилось более 90 компаний, в Северной Карелии число закрытых компаний достигло 79, в Южной Карелии — 79. Также 25 случае закрытия бизнесов зафиксировано в Кайнуу и 45 — на юге Финляндии.

Ранее сообщалось, что по итогам 2025 года количество магазинов с продукцией брендов Concept Group (развивает сети женской одежды Concept Club, детской одежды Acoola и нижнего белья Infinity Lingerie) упало на 47 процентов. Компании пришлось закрыть 133 точки, так что на начало 2026 года у нее оставался только 151 магазин. В текущем году предполагается закрытие еще 19-ти, а программа открытия новых магазинов ограничена на неопределенный срок.

    Последние новости

    Объявлено о смерти учительницы после нападения российского подростка

    24-летний хоккеист починил выбитый на Олимпиаде зуб

    Россиянам напомнили о компенсации за испорченную реагентами обувь

    ЕС столкнулся с системным параличом

    Врач развеял самые распространенные мифы о женском теле

    Появились подробности о не выжившей после нападения школьника российской учительнице

    Обещающие помощь бойцам СВО сотрудники фирмы «Воин вправе» обманывали военных на миллионы

    Раскрыты новые iPhone

    Стал известен ответ Ирана на ультиматум Трампа

    Известная российская юмористка предсказала будущее Москвы

