Сотни финских компаний обанкротились в граничащих с Россией регионах

РИА Новости: 315 финских компаний обанкротились в граничащих с Россией регионах

С апреля прошлого года в регионах Финляндии, соседствующих с Россией, обанкротились 315 компаний. Об этом свидетельствует анализ РИА Новости данных портала Konkurssilista.

Наибольшее число закрытий зарегистрировано в сфере гостинично-ресторанного бизнеса и строительства. Также в некоторых регионах особо пострадали секторы недвижимости, оптовой и розничной торговли, строительства и административных и вспомогательных услуг.

Уточняется, что в Северной Остроботнии обанкротилось более 90 компаний, в Северной Карелии число закрытых компаний достигло 79, в Южной Карелии — 79. Также 25 случае закрытия бизнесов зафиксировано в Кайнуу и 45 — на юге Финляндии.

