Один из продавцов одежды в России закрыл половину магазинов

«Ъ»: Количество магазинов с продукцией брендов Concept Group в РФ упало в 2 раза

По итогам 2025 года количество магазинов с продукцией брендов Concept Group (развивает сети женской одежды Concept Club, детской одежды Acoola и нижнего белья Infinity Lingerie) упало на 47 процентов. Об этом со ссылкой на пояснительную записку к бухгалтерской отчетности ООО «Концепт групп» сообщает «Коммерсантъ».

Компании пришлось закрыть 133 точки, так что на начало 2026 года у нее оставался только 151 магазин. В текущем году предполагается закрытие еще 19-ти, а программа открытия новых магазинов ограничена на неопределенный срок.

Выручка ООО «Концепт групп» в прошлом году упала на четыре процента, до 8,7 миллиарда рублей, а чистый убыток — в два раза, до 298 миллионов.

Директор подразделения представления интересов арендаторов CORE.XP Евгений Домашенко отметил, что после экспансии российских брендов в 2023 году, связанной с уходом лидеров мирового рынка из страны, начался обратный процесс. В 2025-м именно продавцы одежды и обуви стали лидерами по числу закрытий точек в московских торговых центрах, на них пришлось 56 процентов от общего объема.

Старший консультант департамента торговой недвижимости CMWP Владислава Брильян заметила, что рост налогов, инфляция и высокая ключевая ставка заставляют экономить не только покупателей, но и операторов магазинов, поэтому они стараются резать расходы.

Ранее стало известно, что Gloria Jeans также планирует в этом году закрыть около 150 магазинов в России, а обувному ретейлеру Zenden (бренды Zenden, Thomas Munz, Mascotte, Salamander, Munz Store) из-за больших долгов, возможно, придется закрыть все магазины. О намерении обанкротиться уже объявила сеть магазинов одежды Modis. Кроме того, растет число исков со стороны кредиторов и контрагентов к спортивному бренду Desport, преемнику ушедшей из России французской сети Decathlon.