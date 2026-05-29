21:21, 29 мая 2026Мир

Предупреждение России напугало страны Запада

Христофору: На Западе запаниковали после предупреждения МИД России об ударах по Украине
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Западные страны напуганы предупреждением российского МИД о новых ударах по центрам принятия решений на Украине. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил журналист Алекс Христофору.

Как считает эксперт, Вашингтон не захочет давать Киеву еще больше вооружений. Европе же придется обсуждать этот вопрос, хотя они, вероятно, не хотят отдавать свои системы ПВО. «Но они настолько отчаялись и находятся в такой панике из-за желания продолжать войну и защищать [президента Украины] Владимира Зеленского, защищать Киев, что все-таки могут на это пойти», — сказал Христофору.

Журналист также обратил внимание и на то, что в европейских СМИ письмо Зеленского к американскому лидеру Дональду Трампу с просьбой предоставить Украине ракеты для систем Patriot называют мольбой, что указывает на панику на Западе.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что Зеленский тоже напуган возможными ударами возмездия со стороны Вооруженных сил России.

