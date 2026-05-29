22:13, 29 мая 2026

Балицкий: ВСУ начали дистанционно минировать трассу «Новороссия»
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали дистанционно минировать трассу «Новороссия» в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Max.

По его словам, зафиксировано применение комплексной системы дистанционного минирования в Бердянском муниципальном округе. Дрон сбрасывает взрывное устройство, объяснил губернатор. «Оно детонирует при фиксации движения независимо от того, автомобиль это или пешеход», — подчеркнул он.

Балицкий отметил, что украинским войскам не удастся создать блокаду Запорожской и Херсонской областей.

Ранее сообщалось, что ВСУ при отступлении оставляют мины-ловушки в неожиданных местах.

