Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали дистанционно минировать трассу «Новороссия» в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Max.
По его словам, зафиксировано применение комплексной системы дистанционного минирования в Бердянском муниципальном округе. Дрон сбрасывает взрывное устройство, объяснил губернатор. «Оно детонирует при фиксации движения независимо от того, автомобиль это или пешеход», — подчеркнул он.
Балицкий отметил, что украинским войскам не удастся создать блокаду Запорожской и Херсонской областей.
Ранее сообщалось, что ВСУ при отступлении оставляют мины-ловушки в неожиданных местах.