22:53, 29 мая 2026Мир

В российском посольстве заявили о возможной инсценировке падения БПЛА в Молдавии

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Inquam Photos/ George Calin / Reuters

Власти Молдавии могут инсценировать падение беспилотного летательного аппарата (БПЛА), чтобы спровоцировать новый виток эскалации в двусторонних отношениях, заявило посольство России в Кишиневе. Об этом пишет ТАСС.

Дипломаты высказались в связи с падением беспилотника на крышу дома в городе Галац в Румынии.

«Не исключаем, что молдавские власти совместно с "партнерами" готовят аналогичную инсценировку. Цель — традиционно обвинить во всем нашу страну и спровоцировать новый виток эскалации в двусторонних отношениях», — добавили они.

Ранее МИД Румынии вызвал посла России после падения дрона на жилой дом в городе Галац.

