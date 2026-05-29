23:23, 29 мая 2026

Карпин матом описал игру сборной России в товарищеском матче с Египтом

Владислав Уткин
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Главный тренер сборной России Валерий Карпин матом описал игру сборной России в товарищеском матче с Египтом. Его слова приведены в видео, опубликованном в видеоблоге сборной на Sports.ru.

В перерыве матча Карпин раскритиковал игроков за плохой прием мяча. «Первые минуты, поле скользкое, быстрое, потери, которые вам несвойственны, так у вас мяч не отскакивает чаще всего. Много потерь, *****, из-за технического брака», — сказал Карпин.

28 мая россияне уступили в выездном товарищеском матче сборной Египта со счетом 0:1. Единственный мяч в игре на 65-й минуте забил нападающий египетской команды Мостафа Абдельрауф.

После матча Карпин объяснил причины поражения сборной. «Газон полили перед игрой, было скользко. Первые 15 минут не впечатлили, но потом, как мне кажется, игра была абсолютно равной. Мы начали что-то создавать впереди», — рассказал специалист. Также он добавил, что примерно после 60-й минуты у сборной России перестал работать прессинг. «В атаке хотелось бы создавать больше, не всегда правильно располагались, чтобы вскрывать оборону соперника», — отметил Карпин.

