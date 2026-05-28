Карпин прокомментировал поражение сборной России от Египта

Карпин после поражения сборной России от Египта заявил, что игра была абсолютно равной

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в эфире телеканала «Матч ТВ» прокомментировал поражение от Египта в товарищеском матче в Каире.

Специалист отметил, что в дебюте матча его футболисты привыкали к полю. «Газон полили перед игрой, было скользко. Первые 15 минут не впечатлили, но потом, как мне кажется, игра была абсолютно равной. Мы начали что-то создавать впереди», — рассказал Карпин.

Тренер добавил, что примерно после 60-й минуты у сборной России перестал работать прессинг. «В атаке хотелось бы создавать больше, не всегда правильно располагались, чтобы вскрывать оборону соперника», — отметил Карпин.

Встреча прошла в четверг, 28 мая, в Каире. Сборная России потерпела поражение со счетом 0:1.