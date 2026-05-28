RT: Отец гадалки Ермака призвал убедить дочь отказаться от поддержки Украины

Отец гадалки Вероники Аникиевич, известной как Вероника Феншуй, которая консультировала бывшего главу офиса президента Украины Андрея Ермака по кадровым вопросам, призывал дочь отказаться от антироссийских взглядов. Об этом сообщила тетя астролога Вера Валентиновна в беседе с RT.

По ее словам, отец Аникиевич проживает в одном из населенных пунктов Херсонской области, который перешел под контроль ВС России в начале специальной военной операции.

Между отцом и дочерью неоднократно возникали конфликты на политической почве. Собеседница RT сообщила, что мужчина поддерживает Москву и посещает мероприятия, организованные в честь Дня Победы. По ее словам, после переезда Вероники в Киев он заметил, что у дочери «мозги повернулись не в ту сторону».

Аникиевич — гадалка, с которой, по версии следствия, советовался по служебным вопросам Андрей Ермак. Политик якобы отправлял женщине даты рождения кандидатов на посты. В телефоне Ермака соответствующий контакт был записан как «Вероника Феншуй Офис».