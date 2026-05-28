Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:08, 28 мая 2026Бывший СССР

Раскрыты подробности о гадалке экс-главы офиса Зеленского

RT: Отец гадалки Ермака призвал убедить дочь отказаться от поддержки Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Андрей Ермак

Андрей Ермак. Фото: Alina Smutko / Reuters

Отец гадалки Вероники Аникиевич, известной как Вероника Феншуй, которая консультировала бывшего главу офиса президента Украины Андрея Ермака по кадровым вопросам, призывал дочь отказаться от антироссийских взглядов. Об этом сообщила тетя астролога Вера Валентиновна в беседе с RT.

По ее словам, отец Аникиевич проживает в одном из населенных пунктов Херсонской области, который перешел под контроль ВС России в начале специальной военной операции.

Между отцом и дочерью неоднократно возникали конфликты на политической почве. Собеседница RT сообщила, что мужчина поддерживает Москву и посещает мероприятия, организованные в честь Дня Победы. По ее словам, после переезда Вероники в Киев он заметил, что у дочери «мозги повернулись не в ту сторону».

Аникиевич — гадалка, с которой, по версии следствия, советовался по служебным вопросам Андрей Ермак. Политик якобы отправлял женщине даты рождения кандидатов на посты. В телефоне Ермака соответствующий контакт был записан как «Вероника Феншуй Офис».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине заявили о готовящемся массированном ракетном ударе по территории страны

    Европейский политик снял с груди украинский флаг и отказался поддерживать Зеленского

    Глава Минфина США высказался о новых санкциях против России

    Украинские военные погибли из-за взрыва собственного дрона-перехватчика

    В США подтвердили разработку купюры с портретом Трампа

    Американский военный обратился к западным политикам из-за России

    На Западе раскрыли кризис президентства Трампа

    Карпин прокомментировал поражение сборной России от Египта

    Раскрыты подробности о гадалке экс-главы офиса Зеленского

    Генсек ООН раскрыл возможный сценарий развития конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok