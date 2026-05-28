23:28, 28 мая 2026

На Украине заявили о готовящемся массированном ракетном ударе по территории страны

Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / Global Look Press

На Украине ожидают массированного ракетного удара по территории страны со стороны России в ночь на 30 мая. Об этом сообщает в Telegram-канале издание Insider.ua.

Отмечается, что наибольшая потенциальная угроза для Киева и области, в том числе Вышгорода и Белой Церкви, а также для Ивано-Франковской, Ровенской и Житомирской областей.

До этого, по сообщениям украинского издания, Армия России планирует запустить около 400 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), чтобы перегрузить противовоздушную оборону (ПВО) и истощить силы обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в Министерстве обороны России сообщили о том, что российская армия взяла под контроль Нововасилевку в Харьковской области.

