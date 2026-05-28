00:12, 29 мая 2026Мир

Небензя обвинил европейцев в игнорировании трагедии в Старобельске

Евгений Силаев
Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Делегации нескольких европейских стран предпочли не заметить трагедию в Старобельске Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом заявил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя на заседании Совбеза ООН по Украине, его слова приводит сайт постоянного представительства.

«Особенно поражает лицемерие и циничная реакция делегаций европейских стран, которые обычно мгновенно выступают с обвинениями в адрес России, когда им это политически удобно. Но в данном случае предпочли фактически не заметить трагедию и возложить ответственность на Москву. Но мы не были удивлены тогда и не удивлены сейчас», — обвинил Небензя.

По его словам, европейцы осознают свою причастность к произошедшей трагедии.

Ранее сообщалось, что в ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета. По данным властей, в момент удара в здании находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. В результате произошедшего погиб 21 человек, еще 42 получили ранения.

