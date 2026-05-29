Президент Хорватии выступил с обращением к Евросоюзу после действий Трампа

Президент Хорватии Миланович: ЕС больше не может полагаться на США

Страны Евросоюза больше не могут полагаться на хорошие отношения с Соединенными Штатами. Государства должны сами позаботиться о своей безопасности, заявил президент Хорватии Зоран Миланович, пишет ТАСС.

«У нас были в целом хорошие отношения с США, но ситуация изменилась, и Европа больше не может на них полагаться. Если она будет ждать, ничего хорошего из этого не выйдет», — отметил политик.

По его словам, именно поэтому Европа должна начать «очень конкретно сотрудничать в разработке наступательных и оборонительных систем, которые, например, есть у России».

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп может продолжить сокращение американского военного присутствия в Европе после решения о выводе пяти тысяч военнослужащих из Германии. О новых планах Трампа писало Bloomberg. Утверждалось, что Вашингтон может пойти на вывод подразделений из Италии и отказаться от размещения ракет большой дальности в ФРГ. Такой план был утвержден еще при администрации Джо Байдена.

До этого экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил о «распаде альянса». По его словам, это связано с решением американского президента вывести войска из Германии и пересмотр размещения ракет Tomahawk.