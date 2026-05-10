В Европе испугались новых планов Трампа на НАТО

Bloomberg: Трампа заподозрили в планах вывести военных не только из Германии

Президент США Дональд Трамп может продолжить сокращение американского военного присутствия в Европе после решения о выводе пяти тысяч военнослужащих из Германии. О новых планах Трампа пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных дипломатов стран альянса.

Утверждается, что Вашингтон может пойти на вывод подразделений из Италии и отказаться от размещения ракет большой дальности в ФРГ. Такой план был утвержден еще при администрации Джо Байдена.

Штаты могут пойти на это для распределения сил, перенаправив военных в те страны, которые поддерживают политику Трампа. Такой сценарий обсуждался и в ходе его первого президентского срока, когда республиканец рассматривал увеличение контингента в Польше.

Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил о «распаде альянса». По его словам, это связано с решением американского президента вывести войска из Германии и пересмотр размещения ракет Tomahawk.

