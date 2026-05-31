Экономика
06:59, 31 мая 2026

В Крыму ввели продажу 95-го бензина по талонам. Когда стоит ожидать нормализации ситуации?

Марина Совина
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

С 31 мая в Республике Крым бензин марки АИ-95 будет отпускаться по талонам. Об этом сообщил глава российского региона Сергей Аксенов.

Политик уточнил, что отпуск топлива будет производиться в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам — без ограничений по объему. При этом реализация АИ-95 на АЗС АТАН и ТЭС будет осуществляться только по талонам.

Кроме того, добавил Аксенов, в Крыму вводится ограничение на реализацию бензина АИ-92. На одно транспортное средство будет отпускаться не более 20 литров, заправка в канистры запрещена.

Аксенов попросил крымчан и гостей республики сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. Он заверил, что нормализация ситуации с бензином на полуострове ожидается в течение 30 дней.

Ранее с дефицитом топлива столкнулся Севастополь

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что на заправках города федерального значения осталось дизельное топливо, хотя и не на всех, но нет бензина АИ-92 и АИ-95. Сложившуюся ситуацию чиновник объяснил «логистическими сложностями, причины которых известны».

Неделю назад власти Севастополя ввели ограничения на продажу топлива — не более 20 литров в одни руки. Тогда чиновник также указывал на логистические сложности.

В прошлом году ограничения на продажу топлива в городе вводились в конце сентября. На тот момент в одни руки можно было получить не более 30 литров, причем это касалось только бензина.

Движение на автотрассе в Крым ограничили из-за атак ВСУ

По Крымскому мосту запрещен проезд автомобилей с опасными грузами, включая бензовозы. Из соображений безопасности топливо и другие легковоспламеняющиеся вещества доставляются на полуостров другими путями.

Однако сухопутный коридор в Крым — трасса «Новороссия» — оказался под угрозой ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, украинские военные в последние несколько недель атаковали грузовики, бензовозы, фуры и места их разгрузки с помощью дронов Hornet в Херсонской обасти.

Также ВСУ начали минировать автодорогу. Так, 29 мая около шести утра вражеский гексакоптер «Баба-Яга» сбросил мины на участок трассы в районе границы Херсонской и Запорожской областей. Мины были разбросаны на проезжей части и у обочин. На одном из этих снарядов подорвался гражданский грузовик «КамАЗ», водителю выжить не удалось.

