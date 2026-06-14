В Бразилии женщина погибла во время прыжка с канатом из-за ошибки организаторов

В Бразилии женщина погибла во время прыжка с канатом, ей забыли надеть снаряжение

В Бразилии молодая девушка погибла во время прыжка с канатом из-за ошибки организаторов — они забыли надеть на нее страховочное снаряжение. Об этом сообщает канал G1, публикуя видео, на котором запечатлен момент трагедии.

Все произошло в штате Сан-Паулу 13 июня. На опубликованных кадрах видно, что девушку поднимают на руки и несут к краю платформы, а затем скидывают вниз. При этом на ней отсутствует какое-либо снаряжение, а из защиты — только шлем на голове.

В момент броска кто-то кричит: «Канат, канат!» В это время канат лежал на земле и не был привязан к девушке.

Ранее сообщалось, что британец упал с высоты трех километров без парашюта и остался жив.