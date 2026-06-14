Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:46, 13 июня 2026Мир

В Бразилии женщина погибла во время прыжка с канатом из-за ошибки организаторов

В Бразилии женщина погибла во время прыжка с канатом, ей забыли надеть снаряжение
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В Бразилии молодая девушка погибла во время прыжка с канатом из-за ошибки организаторов — они забыли надеть на нее страховочное снаряжение. Об этом сообщает канал G1, публикуя видео, на котором запечатлен момент трагедии.

Все произошло в штате Сан-Паулу 13 июня. На опубликованных кадрах видно, что девушку поднимают на руки и несут к краю платформы, а затем скидывают вниз. При этом на ней отсутствует какое-либо снаряжение, а из защиты — только шлем на голове.

В момент броска кто-то кричит: «Канат, канат!» В это время канат лежал на земле и не был привязан к девушке.

Ранее сообщалось, что британец упал с высоты трех километров без парашюта и остался жив.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп анонсировал новую дату подписания соглашения с Ираном. Президент США обещал заключить сделку уже 37 раз

    На Украине неизвестные открыли огонь по прохожим

    Зеленский оценил возможность Европы противостоять России без Украины

    Сборная Катара вырвала ничью у Швейцарии на старте чемпионата мира

    На Украине мужчина умер после попытки незаконной мобилизации

    Стало известно об огромных доходах западных магнатов на Украине

    В Бразилии женщина погибла во время прыжка с канатом из-за ошибки организаторов

    Кот сорвал финал спектакля «Ромео и Джульетты» и стал звездой

    Часть Запорожской области оказалась обесточена

    Иран заминировал входы в подземные хранилища с обогащенным ураном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok