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14:25, 8 июля 2026Интернет и СМИ

Живущий в США журналист-иноагент рассказал о связанном с раком отличии страны от России

Журналист Кучер заявил, что в США, в отличие от России, принято говорить о раке открыто
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

Журналист Станислав Кучер (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), живущий в США, рассказал об отличии страны от России, связанном с тем, как там принято говорить об онкологических заболеваниях. Подробности он раскрыл в видео, доступном на его YouTube-канале.

«Тут огромный, просто высоченный процент рака молочной железы у женщин, занимающихся бизнесом, разными ответственными видами деятельности. И все об этом говорят как раз открыто. (...) А в русскоязычной среде, в России, это абсолютно не принято», — счел журналист.

Он также заявил, что на Западе всегда открыто говорили об онкологических заболеваниях.

Ранее Кучер заявил, что не считает себя эмигрантом. Он отметил, что относится к своему пребыванию в Соединенных Штатах как к длительному путешествию, и добавил, что не исключает переезда в другую страну.

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