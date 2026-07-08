Живущий в США журналист-иноагент рассказал о связанном с раком отличии страны от России

Журналист Кучер заявил, что в США, в отличие от России, принято говорить о раке открыто

Журналист Станислав Кучер (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), живущий в США, рассказал об отличии страны от России, связанном с тем, как там принято говорить об онкологических заболеваниях. Подробности он раскрыл в видео, доступном на его YouTube-канале.

«Тут огромный, просто высоченный процент рака молочной железы у женщин, занимающихся бизнесом, разными ответственными видами деятельности. И все об этом говорят как раз открыто. (...) А в русскоязычной среде, в России, это абсолютно не принято», — счел журналист.

Он также заявил, что на Западе всегда открыто говорили об онкологических заболеваниях.

Ранее Кучер заявил, что не считает себя эмигрантом. Он отметил, что относится к своему пребыванию в Соединенных Штатах как к длительному путешествию, и добавил, что не исключает переезда в другую страну.