Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:09, 28 июля 2026Россия

Шесть человек пострадали при ударе ВСУ по курортному городу России

Крючков: Шесть человек пострадали при ударе ВСУ по Керчи
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Шесть человек пострадали при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по курортному городу Керчь. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в Telegram.

По его информации, удар беспилотника пришелся по частному домовладению, где находилась целая семья. Пострадали четыре человека, в том числе ребенок. Их госпитализировали.

Позднее он сообщил о новых пострадавших. «Еще два человека получили ранения при ударе вражеских беспилотных летательных аппаратов по одной из керченских улиц», — написал Крючков.

Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по гражданскому рейсовому автобусу в Белгородской области. Пострадали 19 мирных жителей. Кроме того, в регионе было атаковано предприятие. По последним данным, пострадали девять человек, еще одного спасти не смогли.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Иран сообщил о подготовке военного ответа Украине
    Встречное заявление подали на погибшего после избиения ученого РАН
    Шесть человек пострадали при ударе ВСУ по курортному городу России
    Зеленский покинул Трампа
    Живущий в США журналист-иноагент рассказал об алкоголизме
    В США сделали неутешительный прогноз для Украины
    Анастасия Решетова рассказала об изменениях во внешности
    Названа самая продаваемая машина с «автоматом» в России
    В каюте круизного лайнера нашли бездыханную пассажирку
    Потребность России в поварах приблизится к миллиону человек
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok