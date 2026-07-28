Шесть человек пострадали при ударе ВСУ по курортному городу России

Крючков: Шесть человек пострадали при ударе ВСУ по Керчи

Шесть человек пострадали при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по курортному городу Керчь. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в Telegram.

По его информации, удар беспилотника пришелся по частному домовладению, где находилась целая семья. Пострадали четыре человека, в том числе ребенок. Их госпитализировали.

Позднее он сообщил о новых пострадавших. «Еще два человека получили ранения при ударе вражеских беспилотных летательных аппаратов по одной из керченских улиц», — написал Крючков.

Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по гражданскому рейсовому автобусу в Белгородской области. Пострадали 19 мирных жителей. Кроме того, в регионе было атаковано предприятие. По последним данным, пострадали девять человек, еще одного спасти не смогли.

