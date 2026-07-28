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21:06, 28 июля 2026 (обновлено: 21:17, 28 июля 2026)Интернет и СМИ

Шеф-повар Ивлев сошелся с 33-летней бывшей женой и назвал это чудом

Шеф-повар Константин Ивлев заявил, что сошелся с женой Валерией после развода
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев заявил, что снова сошелся с 33-летней бывшей женой Валерией, которая моложе его на 18 лет. В интервью журналистке Лауре Джугелии, доступном на YouTube, он назвал воссоединение с супругой чудом.

«У нас произошло то чудо, о котором многие мечтают, когда расходятся. А мы просто-напросто приняли решение сойтись, дать друг другу шансы. Не потерять то, что есть, а, наоборот, приумножить», — заявил Ивлев.

По словам ведущего, они с Валерией приняли решение разойтись в октябре 2025 года, а развелись в декабре. Однако уже во время совместного празднования Нового года супруги поговорили и приняли решение сохранить отношения. Ивлев добавил, что на его решение вернуться к супруге повлияла и их четырехлетняя дочь Ника.

В октябре 2025 года супруга Ивлева сообщила, что они с телеведущим расстались. Тогда она заявила, что осталась с шеф-поваром в хороших отношениях.

Ивлев женился на Валерии Куденковой в феврале 2021 года. В 2022 году у них родилась дочь.

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