Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:58, 5 октября 2025Интернет и СМИ

Шеф-повар Ивлев расстался с женой

Жена шеф-повара Ивлева Валерия сообщила, что они расстались
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Жена шеф-повара и телеведущего Константина Ивлева Валерия сообщила, что они расстались. Об этом она написала в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Ивлева сообщила, что она и супруг больше не состоят в отношениях. «Остались в хороших отношениях и с уважением друг к другу. Комментарии по этому поводу давать не буду», — сообщила она в посте.

Других подробностей случившегося супруга телеведущего не раскрыла.

Ранее стало известно, что бывшая жена Ивлева Мария подала на него в суд из-за долга по алиментам. Сообщается, что шеф-повар не платил отчисления на ребенка в полном объеме в течение пяти лет.

В июне 2020 года Ивлев развелся с женой Марией после 23 лет брака. У супругов родилось двое детей. В феврале 2021 года телеведущий женился на Валерии Куденковой, которая моложе его на 18 лет. В 2022 году у пары родилась дочь Ника.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп оценил предложения Путина по ДСНВ

    Над Донецком раздался сильный взрыв

    В США встревожились из-за ситуации в зоне СВО

    В Киеве местные жители включили гимн России

    Российские военные использовать оптоволоконный дрон для атаки на технику ВСУ

    Опыт работы учителем помог российскому бойцу на СВО

    В США дали совет Грузии

    Во Франции начали расследование гибели журналиста при ударе по ВСУ

    Глава Пентагона прокомментировал популярный мем о росте заказов пиццы

    В российском аэропорту временно ограничили прием и выпуск самолетов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости