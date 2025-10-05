Шеф-повар Ивлев расстался с женой

Жена шеф-повара Ивлева Валерия сообщила, что они расстались

Жена шеф-повара и телеведущего Константина Ивлева Валерия сообщила, что они расстались. Об этом она написала в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Ивлева сообщила, что она и супруг больше не состоят в отношениях. «Остались в хороших отношениях и с уважением друг к другу. Комментарии по этому поводу давать не буду», — сообщила она в посте.

Других подробностей случившегося супруга телеведущего не раскрыла.

Ранее стало известно, что бывшая жена Ивлева Мария подала на него в суд из-за долга по алиментам. Сообщается, что шеф-повар не платил отчисления на ребенка в полном объеме в течение пяти лет.

В июне 2020 года Ивлев развелся с женой Марией после 23 лет брака. У супругов родилось двое детей. В феврале 2021 года телеведущий женился на Валерии Куденковой, которая моложе его на 18 лет. В 2022 году у пары родилась дочь Ника.