Врач перечислил опасные изменения родинок

Врач Буланов: Новая родинка у взрослого человека требует дополнительного внимания

Новая родинка у взрослого человека требует дополнительного внимания, сообщил директор департамента патоморфологии и клинической цитологии лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Дмитрий Буланов. В беседе с «Лентой.ру» специалист перечислил опасные изменения невусов, которые могут указывать на меланому.

Меланома встречается реже многих других опухолей кожи, но при позднем выявлении может вести себя агрессивно Дмитрий Буланов директор департамента патоморфологии и клинической цитологии лаборатории «ЛабКвест»

«Чаще всего люди пропускают небольшие изменения. Родинка стала асимметричной, край перестал быть ровным, окраска стала неоднородной, появился черный, серый, красноватый, белесый или синеватый участок, образование увеличилось, уплотнилось, приподнялось над кожей, начало шелушиться, кровить, мокнуть, покрываться коркой, зудеть или постоянно натираться. Боль здесь плохой ориентир: большинство ранних меланом не болят», — рассказал Буланов.

Врач рекомендовал для самопроверки кожи использовать правило ABCDE.

«A — асимметрия, когда одна половина образования не похожа на другую. B — неровный или размытый край. C — неодинаковый цвет, несколько оттенков в одном пятне. D — диаметр: чаще обращают внимание на образования больше 6 миллиметров, хотя меланома бывает меньше. E — evolution, развитие во времени: рост, изменение формы, цвета, поверхности или симптомов. Самый практичный пункт — последний: если пятно меняется, его нужно показать врачу», — добавил специалист.

Есть и принцип «гадкого утенка»: подозрительным может быть любое образование, которое отличается от остальных родинок у конкретного человека. У большинства людей невусы похожи по цвету, форме и размеру. Если один элемент выбивается из общей картины — темнее, светлее, крупнее, плотнее, быстрее растет или выглядит иначе, — это повод для дерматоскопии Дмитрий Буланов директор департамента патоморфологии и клинической цитологии лаборатории «ЛабКвест»

У людей с темной кожей, по словам Буланова, меланома иногда бывает розовой, изъязвленной, может располагаться на ладонях, подошвах или под ногтем. Поэтому фраза «нет темного пятна — нет проблемы» неверна, отметил он.

«Отдельно стоит обращать внимание на образования, которые быстро становятся выпуклыми, плотными и продолжают расти. Они не всегда похожи на классическую "подозрительную родинку" с неровными краями и неоднородным цветом, и человек может долго не воспринимать их всерьез. Если пятно или узелок меняется, приподнимается над кожей, уплотняется, кровит, изъязвляется или начинает вести себя иначе, наблюдать его месяцами не стоит», — посоветовал врач.

Собеседник сообщил, что новая родинка у взрослого тоже требует дополнительного внимания. Он объяснил, что большинство приобретенных невусов появляется в детстве, подростковом и раннем взрослом возрасте.

«После 30–40 лет их количество обычно уже не растет, а затем постепенно уменьшается. Если новая "родинка" у взрослого увеличивается или отличается от других, ее должен оценить дерматолог», — отметил эксперт.

Меланома может появиться и на коже, где раньше не было заметного невуса. Новое пятно, узелок, полоса под ногтем или пигментация на стопе у взрослого — повод для врачебной оценки, дерматоскопии и решения вопроса о биопсии Дмитрий Буланов директор департамента патоморфологии и клинической цитологии лаборатории «ЛабКвест»

Также Буланов напомнил, что безопасного «лечебного загара» с онкологической точки зрения не существует, потому что загар — видимая реакция кожи на ультрафиолетовое повреждение.

«Для меланомы значимы интенсивное, прерывистое ультрафиолетовое облучение и солнечные ожоги. История "сгорел один раз на майских, потом еще раз летом" — это накопление повреждений ДНК в клетках кожи. У людей с более темной кожей риск меланомы в среднем ниже, но поздняя диагностика встречается чаще. Поэтому осматривать нужно не только открытые участки после пляжа, но и ладони, подошвы, ногти, слизистые и зоны, где опухоль может не быть связана с обычным загаром», — заявил врач.

В заключение собеседник сообщил, что солярий также нельзя считать безопасным вариантом загара.

Ранее россиянам дали несколько советов по выбору качественного солнцезащитного крема. В Роскачестве рассказали, что важно отталкиваться не только от состава, но и от времени нахождения на солнце. Эксперты предупредили, что ультрафиолетовое излучение ускоряет процессы старения и повышает риск развития меланомы, поэтому использование солнцезащитного крема в летний сезон крайне важно вне зависимости от возраста.