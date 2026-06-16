Мирошник: Европа хочет сорвать переговоры по украинскому регулированию

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в интервью «Известиям» заявил, что, судя по последним высказываниям представителей «евротройки», у Европы нет цели конструктивно участвовать в переговорном процессе по украинскому урегулированию.

«Исходя из последних заявлений, которые делали, в частности, представители "евротройки", можно констатировать: у Европы в рамках переговоров есть только одно стремление — как можно быстрее их закончить. Я имею в виду — сорвать», — подчеркнул дипломат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что обсудил с американским коллегой Дональдом Трампом трехстороннюю встречу с российским лидером Владимиром Путиным.