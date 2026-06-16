Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:49, 16 июня 2026Мир

Мирошник заявил о планах Европы сорвать переговоры по Украине

Мирошник: Европа хочет сорвать переговоры по украинскому регулированию
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Родион Мирошник

Родион Мирошник. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в интервью «Известиям» заявил, что, судя по последним высказываниям представителей «евротройки», у Европы нет цели конструктивно участвовать в переговорном процессе по украинскому урегулированию.

«Исходя из последних заявлений, которые делали, в частности, представители "евротройки", можно констатировать: у Европы в рамках переговоров есть только одно стремление — как можно быстрее их закончить. Я имею в виду — сорвать», — подчеркнул дипломат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что обсудил с американским коллегой Дональдом Трампом трехстороннюю встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский обсудил с Трампом трехстороннюю встречу с Путиным

    Синоптик заявил о непредсказуемости погоды в Москве

    Врач назвала делающий восьмичасовой сон вредным фактор

    Популярная модель уменьшила грудь и нарвалась на критику мужчин

    Росавиация дала рекомендации для сверхлегких самолетов при атаках БПЛА

    Лукашенко предрек поражение Украине после потери Донбасса

    Мирошник заявил о планах Европы сорвать переговоры по Украине

    Стало известно о регулярном заходе заминированных судов в российские порты

    Мужчина заклеил себе пенис суперклеем

    Украина согласилась выполнить все условия вступления в ЕС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok