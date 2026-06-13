На Западе сообщили об отсутствии в планах Трампа встречи с Зеленским на саммите G7

Bloomberg: Трамп не планирует проводить двустороннюю встречу с Зеленским на саммите G7

Американский лидер Дональд Трамп не собирается проводить двустороннюю встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским на саммите «Большой семерки» (G7). Об этом сообщило агентство Bloomberg, сославшись на источники.

«У Трампа не запланирована официальная встреча с Владимиром Зеленским, однако источники отмечают, что президент Украины примет участие в рабочей сессии с лидерами G7», — говорится в сообщении. Агентство подчеркивает, что во время этой рабочей сессии Трамп и Зеленский могут увидеться.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Зеленский примет участие в сессии, посвященной конфликту на Украине. Однако французский лидер не раскрыл, приедет ли глава Украины на встречу или будет присутствовать на мероприятии по видеосвязи.