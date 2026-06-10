Макрон заявил об участии Зеленского в саммите G7

Макрон заявил об участии Зеленского в обсуждениях по Украине на саммите G7

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский станет участником саммита «Большой семерки» (G7). Его слова приводит РИА Новости.

Макрон уточнил, что Зеленский примет участие в сессии, посвященной конфликту на Украине. Однако французский лидер не сообщил, приедет ли глава Украины на встречу или будет присутствовать на мероприятии по видеосвязи.

«Во вторник утром мы проведем обсуждение по Украине с… Зеленским. Это очень важно для нас, потому что необходимо вновь создать в G7 сближение по вопросу поддержки Украины», — анонсировал он.

Ранее Макрон сообщил, что к саммиту G7 присоединятся Египет, Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ. Мероприятие пройдет в Эвиане на юго-востоке Франции с 15 по 17 июня.

